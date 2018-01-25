Глава Нижегородской области переназначил трех министров

Нижний Новгород, 25 января. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин переназначил трех региональных министров. Об этом стало известно в четверг, 25 января.

Переназначенные министры будут работать без приставки исполняющий обязанности, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области останется Арсений Дряхлов. Министром промышленности, торговли и предпринимательства региона будет Максим Черкасов. Должность регионального министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему будет занимать Андрей Чертков.

По словам Глеба Никитина, кадровый вопрос является важным фактором, который влияет на эффективность управления. Напомним, что врио губернатора Нижегородской области утвердил новую структуру регионального правительства, согласно которой есть вице-губернатор и семь заместителей.