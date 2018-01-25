18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
МИД РФ: Решения по санкциям на встрече по химоружию – попытка подмены функций СБ ООН
Экономика
Глава Нижегородской области переназначил трех министров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Нижегородской области переназначил трех министров

    20:58  25 Января 2018  /обновлено: 20:58  25 Января 2018
    439

    Глава Нижегородской области переназначил трех министров

    Нижний Новгород, 25 января. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин переназначил трех региональных министров. Об этом стало известно в четверг, 25 января.

    Переназначенные министры будут работать без приставки исполняющий обязанности, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области останется Арсений Дряхлов. Министром промышленности, торговли и предпринимательства региона будет Максим Черкасов. Должность регионального министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему будет занимать Андрей Чертков.

    По словам Глеба Никитина, кадровый вопрос является важным фактором, который влияет на эффективность управления. Напомним, что врио губернатора Нижегородской области утвердил новую структуру регионального правительства, согласно которой есть вице-губернатор и семь заместителей.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нижний новгород #нижегородская область #глеб никитин #министр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия: более 700 человек покинули район Африна за сутки

      22:11 25 Января 2018 318
      Читать
      19:46
      Сегодня

      В ОКР рассказали, сколько спортсменов РФ включены в окончательную заявку на ОИ-2018
      18:02
      Сегодня

      Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой для всей отечественной культуры
      15:50
      Сегодня

      «Не бойтесь ошибок»: Путин дал напутствие новому поколению студентов
      14:40
      Сегодня

      Путин предложил создать гражданский самолет на базе сверхзвукового Ту-160
      14:26
      Сегодня

      Путин прибыл в Казань: президент знакомится с модернизированным бомбардировщиком Ту-160М

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 7239

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5459

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21231

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40051

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      5104
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      Выпады США в адрес России на встрече по химоружию выходят за рамки приличий – МИД РФ

      22:41   25 Января 2018
      216
      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      Путину показали полет модернизированного бомбардировщика Ту-160М в Казани

      13:51   25 Января 2018
      1204
      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      Александр Маршал и Оксана Пушкина о Людмиле Сенчиной: Это был Человек с большой буквы

      13:24   25 Января 2018
      814
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть четвертая

      13:09   25 Января 2018
      2760