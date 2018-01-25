Замглавы администрации Нижнего Новгорода Холкина планирует покинуть пост
Нижний Новгород, 25 января. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Мария Холкина намерена покинуть пост.
Мария Холкина сама приняла решение покинуть должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Отмечается, что она уйдет 1 февраля этого года. Об этом сообщает «НТА-Приволжье» со ссылкой на свой источник.
Однако, в администрации Нижнего Новгорода данную информацию не подтвердили. Сообщается, что никакого письменного заявления от Марии Холкиной не поступало.
«Письменные заявления об уходе от заместителя главы администрации города Марии Холкиной, равно как и от других заместителей, руководителей структурных подразделений и районов города в департамент организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города не поступали», — приводит «Комсомольская правда» слова представителя администрации города.