Глава Нижегородской области поздравил студентов с праздником

Нижний Новгород, 25 января. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил учащихся высших учебных заведений с Днем российского студенчества.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, студенчество является ярким, романтичным и беззаботным временем, которое наполнено новыми знакомствами, открытиями. Также Глеб Никитин отметил, что учащиеся получают знанию, создают фундамент для будущей карьеры именно в студенческие годы. В этот же период люди получают «хвосты» в зачетке и встречают настоящую любовь.

«Пока главное для вас — учеба. Но пройдет совсем немного времени и от ваших знаний и профессионализма будут зависеть экономическое развитие региона и страны, культурная и научная жизнь, то есть будущее России. <…> Успехов вам! С праздником», — приводит «НТА-Приволжье» слова Глеба Никитина.

Напомним, президент России Владимир Путин посетит Казанский университет, где поздравит учащихся с Днем российского студенчества, в четверг, 25 января.