Нижний Новгород, 25 января. Специальные тарифы появятся на поезда «Ласточка», которые следуют по маршруту Москва — Нижний Новгород — Москва с 25 января этого года. Соответствующая информация опубликована на сайте Горьковской железной дороги РЖД.

Стоимость проезда по маршрутам Нижний Новгород — Дзержинск, Ковров — Владимир и обратно будет составлять 200 рублей. Добраться из Нижнего Новгорода до Коврова можно будет за 350 рублей, такая же цена и на обратное направление. Билет на поезд «Ласточка» из Нижнего Новгорода до Владимира и обратно обойдется в 400 рублей. Об этом сообщает АО «ФПК» — дочернее общество ОАО «РЖД».

Специальные тарифы будут действовать в день отправления поездов номеров 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734.