Более 500 светильников установили на улицах Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 24 января. На улицах Нижнего Новгорода было установлено более 500 уличных светильников в прошлом году. Об этом сообщил директор МП «Инженерные сети» Алексей Бебенин.

По словам Алексея Бебенина, на улицах Нижнего Новгорода установлено более 67 тысяч светоточек, из них 1385 являются светодиодными. На заседании комиссии по городскому хозяйству, которое прошло в среду, 24 января, отметили, что сделали освещение на метромосту. Также был произведен ремонт светоточек на улицах Шекспира, Зайцева и Дьякова, на проспекте Бусыгина, на бульваре Заречном, на площадях Советской и Маршала Жукова, на Мызинском мосту и в Александровском саду.

«Большая работа выполнена и в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», — приводит «В городе N» слова Алексея Бебенина.

Стоит отметить, что также было сделано освещение на территориях новых жилых комплексов, где застройщики не провели работы.