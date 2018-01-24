Нижегородцы смогут вступить в брак на Красную горку

Нижний Новгород, 24 января. Нижегородцы смогут зарегистрировать брак на Красную горку. Праздник в этом году выпадает на 15 апреля, сообщает пресс-служба главного управления ЗАГС Нижегородской области.

Красная горка — праздник, который отмечают в первое воскресенье после Пасхи. Считается, что именно в этот день люди, которые сыграли свадьбу, обретают счастливую, благополучную и долгую семейную жизнь.

Для жителей Нижегородской области, которые хотят сыграть свадьбу именно на Красную горку, будут работать «Нижегородский Дом бракосочетания» и «Заречный Дом бракосочетания». Заявления на регистрацию брака необходимо подать до 13 марта этого года включительно.