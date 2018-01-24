Расписание электричек изменится в Нижегородской области с 22 февраля

Нижний Новгород, 24 января. Горьковская железная дорога опубликовала на своем сайте изменения в расписании пригородных поездов. Расписание электричек изменится в связи с празднованием Дню защитника Отечества.

Расписание пригородных поездов будет действовать с 22 по 26 февраля этого года. Отмечается, 22 февраля электрички будут курсировать в соответствии с расписанием пятницы. 23 и 24 февраля пригородные поезда будут ездить по расписанию субботы. По расписанию воскресенья будут следовать электрички 25 февраля, а 26 февраля они будут работать по графику понедельника.

Стоит отметить, что пассажиры могут получить всю информацию о расписании электричек несколькими способами. Можно воспользоваться сайтами РЖД, пассажирскими компаниями «ВВППК» и «Содружество», также позвонить в Единый информационно-справочный центр «РЖД», узнать в справочной службе на железнодорожном вокзале и в пригородных билетных кассах.