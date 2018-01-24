Первый матч на стадионе «Нижний Новгород» пройдет 15 апреля

Нижний Новгород, 24 января. Три тестовых футбольных матча пройдут на стадионе «Нижний Новгород» в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Первый матч состоится 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Впереди тестовые мероприятия на стадионе. Все сроки мы должны неукоснительно соблюдать, какие-либо срывы абсолютно непростительны, и такая работа требует ежедневного контроля», — отмечает глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Матчи пройдут с участием команды из Нижнего Новгорода «Олимпиец», которая выступает в Футбольной национальной лиге. Первый матч пройдет 15 апреля, соперником нижегородского клуба станет петербургский «Зенит 2». «Олимпиец» сыграет с волгоградским «Ротором» 28 апреля. А третий матч пройдет с клубом «Луч Энергия» из Владивостока 6 мая.