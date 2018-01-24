Студенческий конкурс «Татьянин день» пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 24 января. Областной студенческий конкурс «Татьянин день-2018», посвященный Дню российского студенчества, пройдет в Нижнем Новгороде в 25 раз.

Конкурс пройдет в Нижегородском театре юного зрителя в пять часов вечера в четверг, 25 января. Участницами станут студентки шесть высших учебных заведений: ННГУ имени Н.И. Лобачевского, НГТУ имени Р.Е. Алексеева, НГПУ имени К.Минина, НГАСУ, НГИЭКУ и НГСХА. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнего Новгорода.

Девушкам предстоит пройти три испытания: интервью, праздничный букет и поздравляем с юбилеем. Участницам предстоит пообщаться с ведущим и рассказать о себе. «Праздничный букет» представляет собой конкурс оригинального костюма, а в последнем испытании девушкам покажут свой талант и продемонстрируют творческий номер. После жюри выберет победительницу. Отмечается, что все Татьяны, которые примут участие в конкурсе, получать подарки от организаторов и партнеров конкурса.