Двух министров переназначили в правительстве Нижегородской области

Нижний Новгород, 24 января. Глава Нижегородской области Глеб Никитин переназначил двух министров регионального правительства. Об этом стало известно в среду, 24 января.

Ольга Сулима переназначена на должность министра финансов Нижегородской области, а Игорь Норенков на пост регионального министра экономического развития и инвестиций.

«Оба министра будут работать без приставки исполняющий обязанности», — сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, что Ольга Судима была назначена региональным министром финансов с августа 2008 года. Игорь Норенков занимал пост министра экономического развития и конкурентной политики Нижегородской области с января 2016 года.