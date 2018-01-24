Нижегородцы могут бесплатно получить открытки к Дню студента

Нижний Новгород, 24 января. Все желающие смогут бесплатно получить символичную открытку к Дню студента в администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Главным героем открытки стала Татьянка, сообщается на официальном портале Нижнего Новгорода. На карточке представлен собирательный образ девушку-студентки, которая воплотила в себе традиционные ценности и потребности молодежи.

Желающие смогут выбрать из пяти вариантов открыток. Отмечается, что в каждой карточке содержится пожелание или совет:

«Это четверостишье, отражающее насущные проблемы, особенности, забавные истории и курьезные случаи, характерные для студенческой жизни».

Любой желающий сможет получить открытку в отделе молодежной политике, культуры и организации досуга населения администрации Автозаводского района города(проспект Кирова, 19, 3 этаж). Время работы с девяти утра до шести вечера, обеденный перерыв 12.00 до 12.48.