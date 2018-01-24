Фестиваль российского кино пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 24 января. Второй фестиваль российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде. Его планируют провести с 20 по 26 июля этого года на нескольких площадках.

Стоит отметить, что мероприятия фестиваля пройдут не только в кинотеатрах, но и в арт-пространствах Нижнего Новгорода. Также можно будет посмотреть киноленты в летнем кинотеатре под открытым небом, сообщается на официальном портале Нижнего Новгорода.

По словам генерального директора центра «ЛЮКСАР» Оксаны Михеевой, гостей фестиваля ждут не только показы полнометражных и короткометражных картин российских режиссеров, но и мастер-классы, творческие встречи с актерами и режиссерами, круглые столы и другие мероприятия.

«Мы хотим больше рассказывать нижегородцам о кино, процессе его создании и трендах», — отмечает Оксана Михеева.

Организаторы и администрация города подпишут официальное соглашение о проведении фестиваля на следующей неделе.