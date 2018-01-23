Авиарейсы в Нижнекамск и Ульяновск появились в расписании аэропорта Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 23 января. Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Нижнекамск и Ульяновск возобновились в январе 2018 года.

Авиакомпания «Оренбуржье» стала инициатором возобновления рейсов из аэропорта «Стригино» в Нижнекамск и в Ульяновск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода. Ранее пассажирские перевозки осуществляла авиакомпания «Декстер».

Пассажирские перевозки осуществляются, в основном, на 17-ти местных воздушных судах L-410 три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейсы выполняются на субсидированной основе. Также авиакомпания «Оренбуржье» выполняет субсидированные авиаперевозки в Пензу, Киров и Ижевск.