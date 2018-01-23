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Авиарейсы в Нижнекамск и Ульяновск появились в расписании аэропорта Нижнего Новгорода
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    Авиарейсы в Нижнекамск и Ульяновск появились в расписании аэропорта Нижнего Новгорода

    19:18  23 Января 2018  /обновлено: 19:18  23 Января 2018
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    Авиарейсы в Нижнекамск и Ульяновск появились в расписании аэропорта Нижнего Новгорода

    Нижний Новгород, 23 января. Прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Нижнекамск и Ульяновск  возобновились в январе 2018 года.

    Авиакомпания «Оренбуржье» стала инициатором возобновления рейсов из аэропорта «Стригино» в Нижнекамск и в Ульяновск, сообщает пресс-служба международного аэропорта Нижнего Новгорода. Ранее пассажирские перевозки осуществляла авиакомпания «Декстер».

    Пассажирские перевозки осуществляются, в основном, на 17-ти местных воздушных судах L-410 три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Рейсы выполняются на субсидированной основе. Также авиакомпания «Оренбуржье» выполняет субсидированные авиаперевозки в Пензу, Киров и Ижевск.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нижний новгород #аэропорт #стригино
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