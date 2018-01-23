Медвежата появились на свет в зоопарке Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 23 января. Медвежата появились на свет в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

В семье бурых медведей Ляли и Балу в пятницу, 19 января, произошло пополнение: медведица стала мамой в восьмой раз. Региональные новостные источники отмечают, что Ляля и Балу залегли в спячку, но в конце прошедшей недели сон закончился, и на свет появились медвежата. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что малыши рождаются «покрытыми короткой редкой шерстью, слепыми и глухими».