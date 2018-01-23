Медвежата появились на свет в зоопарке Нижнего Новгорода
Нижний Новгород, 23 января. Медвежата появились на свет в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.
В семье бурых медведей Ляли и Балу в пятницу, 19 января, произошло пополнение: медведица стала мамой в восьмой раз. Региональные новостные источники отмечают, что Ляля и Балу залегли в спячку, но в конце прошедшей недели сон закончился, и на свет появились медвежата. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что малыши рождаются «покрытыми короткой редкой шерстью, слепыми и глухими».
«Первое время они питаются молоком мамы, которая не покидает своей теплой и уютной берлоги. Малыши прозреют через месяц, ушные проходы откроются у них на 14-й день. Первая совместная прогулка медведей в зоопарке «Лимпопо» состоится, скорее всего, уже весной», — подмечают сотрудники зоопарка «Лимпопо».