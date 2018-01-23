Проект стадиона в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 прошел проверку Главгосэкспертизы

Нижний Новгород, 23 января. Эксперты Главгосэкспертизы России одобрили обновленные проекты строительства стадионов к чемпионату мира по футболу, который состоится летом 2018 года, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Проекты стадионов корректировались в соответствии с требованиям Международной федерации футбола. Важными изменениями стали некоторые решения систем инженерного обеспечения, также вносились архитектурно-планировочные и конструктивные корректировки.

Изменения были внесены в отношении технологического оборудования и материалов, обеспечения комплексной безопасности. Кроме этого, разработчики проекта пересмотрели план мероприятий по реализации пожарной и промышленной безопасности.