Более 126 километров дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2018 году

Нижний Новгород, 22 января. Более 126 километров автомобильных дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2018 году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, более 1,7 миллиарда рублей выделят на ремонт 37 километров дорог в Нижнем Новгороде и почти 90 километров в области. Также планируется провести ремонт трассы Р125 Ряжск – Нижний Новгород.

Бюджет федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год для Нижегородской области составит 1 миллиард 737 миллионов рублей, из которых 800 миллионов выделили из федерального бюджета.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам потребовал улучшить качество региональных автодорог. Он отметил: