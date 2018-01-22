Нового главу назначили в Нижегородском районе Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 22 января. Новый глава Нижегородского района Нижнего Новгорода вступил в должность сегодня.

По информации, опубликованной на сайте администрации района, Алексей Мочкаев занял пост должность главы Нижегородского района. Официально он вступил на должность в понедельник, 22 января.

«Я осознаю возложенную на меня ответственность. Нижегородский район является лицом города, поэтому перед всеми нами стоят важные задачи по созданию благоприятных условий для проживания и его благоустройству», — отмечает в обращении новый глава Нижегородского района.

Напомним, мобильные пункты обогрева установили на двух участках федеральных трасс в Нижегородской области из-за сильного снегопада.