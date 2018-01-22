Мобильные пункты обогрева развернули на федеральных трассах в Нижегородской области

Нижний Новгород, 22 января. Мобильные пункты обогрева установили на двух участках федеральных трасс в Нижегородской области из-за сильного снегопада.

Спасатели развернули пункты мобильного обогрева на двух участках федеральных трасс М-7 и Р-159, отмечает пресс-служба регионального главка МЧС. В сообщении отмечается:

«… разворачиваются два мобильных пункта обогрева на федеральных трассах М-7 Москва — Уфа (в районе горы Ветчак) и Р-159 Нижний Новгород — Киров (деревня Рекшино, городской округ город Бор)».

Пункт обогрева на трассе М-7 рассчитан на 20 мест, в свою очередь, 10 человек смогут согреться в палатке на трассе Р-159. Сильный снег ожидается в регионе в ближайшие утки, порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду. Также возможны снежные заносы и гололед.