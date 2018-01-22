Глава Нижнего Новгорода пообещал справиться с последствиями снегопада за несколько дней

Нижний Новгород, 22 января. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проинспектировал качество уборки улиц от снега, которую провели дорожные службы в ночь на понедельник.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов перевел дорожные службы города на усиленный режим работы в связи с сильным снегопадом. Он проверил, как дорожники убирали снег в ночь с воскресенья, 21 января, на понедельник, 22 января. На утро понедельника высота снежного покрова местами достигала 30 сантиметров, отмечают региональные новостные источники со ссылкой на данные управления по работе со СМИ городской администрации.

Мэр города поручил администрациями районов и дорожными службами «справиться с последствиями сильного снегопада и восстановить нормальную жизнь города за 2-3 дня».