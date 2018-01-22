ВКС РФ уничтожили условных противников в стратосфере — Минобороны России

Нижний Новгород, 22 января. Истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиационного центра Воздушно-космических сил России (ВКС) в Нижегородской области отработали перехват лайнеров условного врага на больших высотах. Об этом в понедельник говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

По данным военного ведомства, воздушным противником выступила пара истребителей такого же типа.

«Экипажи условного противника выполняли полет на высотах от 10 до 15 километров (в стратосфере — Прим.ред.) на скоростях 1–2,5 тыс. км/ч», — следует из сообщения российского ведомства.

Отмечается, что в тренировочных учениях принимали участия свыше десяти экипажей. Все объекты были условно ликвидированы, подчеркнули в Минобороны РФ.

Учебные маневры проходили в ходе переквалификации летчиков со всей России на усовершенствованную модель истребителя-перехватчика МиГ-31БМ.

Напомним, в сентябре 2017 году президент России Владимир Путин посетил учения «Запад-2017», в ходе которых ВС РФ уничтожили условных диверсантов-террористов.

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