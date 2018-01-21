Снегопад, метель и гололед ожидают жителей Нижегородской области

Нижний Новгород, 21 января. Региональное МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Нижнем Новгороде и области в ближайшее время.

По прогнозам синоптиков, до конца дня 21 января, ночью и днем 22 января ожидаются сильный снегопад, метель и гололед. Кроме этого специалисты предупреждают, что ухудшится видимость до 500 метров и менее, усилятся порывы ветра 13-18 метров в секунду.

«На дорогах снежные заносы, накат, гололедица», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

МЧС предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций: обрывы ЛЭП, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, падение деревьев. Отмечается, что могут возникнуть нарушения в работе систем ЖКХ.