Дорожные службы Нижнего Новгорода переведены на усиленный режим работы

Нижний Новгород, 21 января. В связи с ухудшением погодных условий в Нижнем Новгороде глава города Владимир Панов распорядился перевести дорожные службы на усиленный режим работы.

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства и главы администраций районов должны будут круглосуточно контролировать действия подрядных организаций, которые отвечают за уборку дорог и тротуаров. Об этом сообщается на официальном портале Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что основная задача, которая поставлена перед подрядными организациями — вывезти максимальное количество снега с улиц Нижнего Новгорода в течение суток. Дорожные службы просят автолюбителей не оставлять транспортные средства у обочин ночью, чтобы техника могла заниматься чисткой улиц.

С улиц города было вывезено 4,5 тысячи кубометров снега за последние двое суток. В среднем 250 единиц техники было задействовано днем и 200 — ночью. В две смены работали более 700 дорожных рабочих.