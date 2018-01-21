Хоккеисты нижегородского «Торпедо» выиграли у «Северстали» в матче КХЛ

Нижний Новгорода, 21 января. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» одержал победу над «Северсталью» из Череповца. Матч регулярного чемпионата КХЛ проходил в Нижнем Новгороде.

Встреча завершилась со счетом 5:3. Стоит отметить, что счет в матче открыл хоккеист «Северстали» Матей Странски в конце первого периода, однако это не повлияло на результат игры. У «Топрпедо» отметились Каспарс Даугавиньш, забивший две шайбы подряд, Джеффри Кинрейд, Томаш Кундратек и Михаил Жуков. У череповецкой команды шайбы на свой счет записали Матей Странски и Даниил Вовченко, забивший две шайбы.

На данный момент по результатам 54 игр «Торпедо» набрало 87 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице КХЛ. «Северсталь» сыграла 53 игры, команда набрала 77 очков и расположилась на 18 месте.