Первенство по автомоделированию среди школьников пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 21 января. Открытое первенство по автомоделированию среди школьников начнется в Нижнем Новгороде в воскресенье, 21 января.

В соревнованиях примут участие девять школьных команд. В рамках первенства пройдут соревнования инерционных моделей класса И-1, И-2, а также моделей РМ-1, РМ-2 и ЭЛ-4. После того, как школьники создадут модели, выберут победителей и наградят их.

Соревнования пройдут в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщают региональные СМИ со ссылкой на информацию пресс-службы городской администрации. Основная цель первенства — это популяризация и пропаганда автомоделирования среди школьников района. Организаторами являются управление общего образования администрации Автозаводского района и Центр детского технического творчества «Юный автомобилист».