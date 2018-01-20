Остановка троллейбусов будет перенесена в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 20 января. Остановочный пункт четырех маршрутов троллейбусов будет перенесен из-за ремонтных работ в Нижнем Новгороде с 22 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Для троллейбусов маршрутов номер 8, 10, 15, 25 остановочный пункт «Тоннель Московского вокзала» в направлении Сормовского шоссе будет перенесен на 60 метров назад, где расположена остановка для автобусов. Временный перенос остановки связан с производственными работами по прокладке канализации. Отмечается, что остановочный пункт будет перенесен с восьми часов утра 22 января этого года до восьми часов вечера 25 апреля.

Ранее сообщалось, что несколько сотен камер видеонаблюдения установят на улицах Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу в 2018 году.