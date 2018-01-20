Почти 400 камер установят на улицах Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

Нижний Новгород, 20 января. Почти 400 камер видеонаблюдения установят в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу 2018 году. Об этом сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин на совещании в пятницу, 19 января.

На улицах Нижнего Новгорода планируют установить 320 камер видеонаблюдения и 70 камер видеонаблюдения с функцией распознавания автомобильных номеров. Они будут включены в систему «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«По моему поручению все системы видеонаблюдения на железнодорожных и автовокзалах, в гостиницах, предназначенных для размещения команд участников чемпионата мира и представителей FIFA, будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», — подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

По словам главы региона, также идут работы на нескольких объектах. На данный момент строится новая станция метрополитена «Стрелка», ведутся работы по реконструкции на железнодорожном вокзале и в аэропорту. Кроме этого введен в эксплуатацию автовокзал «Канавинский», который оснащен системой видеонаблюдения.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что строительство стадионов идет по графику, кроме одного стадиона. Но российский лидер уверен, что все будет сделано вовремя и качественно.