Новый мэр Нижнего Новгорода планирует изменить структуру администрации

Нижний Новгород, 19 января. Новый мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов обозначил базовые подходы к управлению городом.

Глава областной столицы провел первое рабочее совещание и обозначил перечень первоочередных действий. Владимир Панов отметил:

«Оценка работы будет осуществляться исходя из тех задач, которые я ставлю, и результатов, которые вы будете демонстрировать. В фундаменте наших с вами взаимоотношений я вижу только два параметра: компетенции и результаты».

Кроме этого, Панов заявил, что намерен изменить организационную структуру администрации города.

«Сразу подчеркну, что это делается для повышения эффективности и максимальной прозрачности нашей с вами деятельности. Работа над организационной структурой будет открыта и для депутатов, и для вас. Новую структуру мы будем обсуждать совместно», — отметил глава города», — отметил глава города.

Напомним, кадровые перестановки в региональном правительстве Нижнего Новгорода продолжаются: назначен исполняющий обязанности заместителя губернатора по социальной политике. Ранее сообщалось, что министр образования в Нижнем Новгороде ушел с должности по собственному желанию, глава области подписал заявление об уходе. Также ранее Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства области.