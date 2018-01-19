Икону Казанской Божией матери привезут в Нижний Новгород

Нижний Новгород, 19 января. Образ Казанской иконы Божией матери прибудет в Нижний Новгород и пробудет в Спасо-Преображенском соборе до февраля.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, образ Казанской иконы Божией матери будет размещена в Спасо-Преображенском соборе, который находится в Сормовском районе. В субботу, 20 января, перед святыней начнутся совершаться молебны и будут проводиться ежедневно. В мэрии отметили:

«Святой образ прославился чудесами избавления нижегородцев от эпидемии моровой язвы в 1771 году и эпидемии холеры в 1888 году».

Известно, что икона Божией матери будет находиться в Спасо-Преображенском Сормовском соборе до 11 февраля текущего года.