Глава Нижегородской области принял участие в крещенских купаниях

Нижний Новгород, 19 января. Жители Нижнего Новгорода отмечают праздник Крещения Господня и окунаются в купели, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также принял участие в крещенских купаниях.

Тысячи горожан пришли к крещенским купелям, чтобы пройти обряд крещения, в ночь с 18 на 19 января. Было организовано несколько площадок для массовых купаний, главной из которых стала прорубь на Гребном канале.

Второе озеро на Щелоковском хуторе также пользовалось популярностью у православных местных жителей. Участие в крещенских купаниях здесь принял и временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.