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Госдума прекратила полномочия депутата Панова, избранного мэром Нижнего Новгорода
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    Госдума прекратила полномочия депутата Панова, избранного мэром Нижнего Новгорода

    13:40  19 Января 2018
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    Госдума прекратила полномочия депутата Панова, избранного мэром Нижнего Новгорода

    Нижний Новгород, 19 января. Государственная Дума РФ досрочно прекратила депутатские полномочия Владимира Панова в связи с его избранием мэром Нижнего Новгорода.

    Временно исполняющий обязанности губернатора области Глеб Никитин выдвинул кандидатуру Панова на должность мэра. Городская дума Нижнего Новгорода большинством голосов приняла решение об избрании главой областного центра зампредседателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Панова, который является членом партии «Единая Россия». Решение было принято членами городской думы в пятницу в ходе пленарного заседания.

    Напомним, кадровые перестановки в региональном правительстве Нижнего Новгорода продолжаются: назначен исполняющий обязанности заместителя губернатора по социальной политике. Ранее сообщалось, что министр образования в Нижнем Новгороде ушел с должности по собственному желанию, глава области подписал заявление об уходе. Также ранее Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства области.
     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #госдума #нижний новгород
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