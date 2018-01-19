Министр культуры Нижегородской области уходит в отставку

Нижний Новгород, 19 января. Министр культуры Нижегородской области покидает свой пост, сообщения о том, кто займёт его должность, пока не поступало.

Как сообщают региональные информационные источники, Сергей Горин уходит с должности временно исполняющего обязанности министра культуры Нижегородской области. По неофициальной информации, Горин может занять пост директора театра оперы и балета в областном центре. В настоящее время информации о том, кто возглавит министерство пока нет.

Напомним, кадровые перестановки в региональном правительстве Нижнего Новгорода продолжаются: назначен исполняющий обязанности заместителя губернатора по социальной политике. Ранее сообщалось, что министр образования в Нижнем Новгороде ушел с должности по собственному желанию, глава области подписал заявление об уходе. Также ранее Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства области.