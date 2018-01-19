Больницы Нижегородской области получили 12 новых машин скорой помощи

Нижний Новгород, 19 января. Новые машины скорой помощи получили вчера больницы Нижегородской области, всего за пять лет в медицинские учреждения поступило 350 автомобилей

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, в четверг, 18 января, учреждений здравоохранения получили ключи от 12 новых автомобилей скорой помощи. Машины отправились в центральные районные больницы следующих городов: Ардатов, Балахну, Володарск, Выксу, Городец, Княгинино, Кулебаки, Навашино, Павлово, Первомайск.

«Теперь каждая бригада скорой помощи в районах Нижегородской области оснащена автомобилем сроком эксплуатации до пяти лет. При этом Нижегородская область более чем на 90% обеспечена автомобилями СМП нижегородского производства», — отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

Около 360 новый автомобилей поступило в больницы области за последние пять лет. Сообщается, что еще 29 машин скорой помощи передадут областной столице в рамках подготовки к мировому первенству по футболу.