Глава Нижегородской области назначил первого из своих заместителей

Нижний Новгород, 19 января. Кадровые перестановки в региональном правительстве Нижнего Новгорода: назначен исполняющий обязанности заместителя губернатора по социальной политике.

Ранее находившийся на посту проректора по научной деятельности Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Сергей Шевченко занял должность исполняющего обязанности заместителя губернатора по социальной политике. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора области Глеб Никитин.

Министерства социальной политики, здравоохранения и образования будут находится под руководством Шевченко. Официально новый заместитель губернатора по социальной политике приступит к работе сегодня, 19 января.

Ранее сообщалось, что министр образования в Нижнем Новгороде ушел с должности по собственному желанию, глава области подписал заявление об уходе. Напомним, Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства области.