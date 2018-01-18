Министр образования в Нижнем Новгороде покинул свой пост

Нижний Новгород, 18 января. Министр образования в Нижнем Новгороде ушел с должности по собственному желанию, глава области подписал заявление об уходе.

По информации региональных областных источников со ссылкой на данные в правительстве, временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал заявление об увольнении министра образования Сергея Наумова по собственному желанию.

На должность исполняющего обязанности министра образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. К своим обязанностям Злобин приступит в пятницу, 19 января 2018 года.

Напомним, ранее Глеб Никитин утвердил новую структуру правительства Нижегородской области.