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Нижегородские власти подсчитали примерные доходы от ЧМ-2018
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    Нижегородские власти подсчитали примерные доходы от ЧМ-2018

    13:50  18 Января 2018
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    Нижегородские власти подсчитали примерные доходы от ЧМ-2018

    Нижний Новгород, 18 января. Нижегородские власти полагают, что проведение в городе матчей мундиаля — 2018 может принести региону доходы в размере 5-7 млрд рублей. Об этом заявил на Гайдаровском форуме временно исполняющий обязанности главы региона Глеб Никитин. 

    Он также напомнил, что Нижний Новгород примет шесть матчей турнира.

    «В целом по 2018 году, естественно, за счет чемпионата, мы надеемся, увеличится число иностранных туристов. Мы делали соответствующие оценки: если туристы останутся на два-три дня, то регион получит 5–7 млрд руб. доходов», — отметил он.

    Никитин также заявил, что, согласно предварительным расчетам, благодаря первенству мира валовой региональный продукт региона может вырасти на 1%, а туристический поток — до 3,5 млн человек.

    Нижегородские власти подсчитали примерные доходы от ЧМ-2018

    Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что чемпионат мира по футболу — 2018 поможет сделать футбол более популярным не только в России, но и во всем мире. 

    В ходе большой пресс-конференции глава государства также отметил, что стадионы стадионы ЧМ-2018 по футболу будут готовы в срок. 

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #футбол #путин #россия #нижний новгород #чм-2018
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