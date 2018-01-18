Три района Нижнего Новгорода остались без света из-за ремонтных работ

Нижний Новгород, 18 января. Жители трех районов Нижнего Новгорода осталисья без электроснабжения в связи с проведением плановых работ.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Управление ГОЧС города, в четверг, 18 января, электричество отключат в ряде домов, расположенных в Автозаводском, Нижегородском и Советском районах.

В связи с проведением плановых ремонтных работ без электричества останется дом № 16, расположенный на проспекте Октября (с 09:30 до 12:00) и дом № 10а на улице Советской Армии (с 10:00 до 11:00) в Автозаводском районе.

В Нижегородском районе не будет электричества по следующим адресам: слобода Подновье, 491-532,604, 314, 285-299 (с 10:00 до 12:00); улица Черниговская, дом № 9-15а, улица Гаршина, дом № 5, пер. Мельничный, дом № 1-6 (09:00 до 16:00).

Электричество отключат в Советском районе по адресам: улица 1-ая Оранжерейная, дом № 38,41-60, Чачина, дом № 1,5,19,45 (с 9:00 до 17:00), улица Рокоссовского, дом № 1а,3 и бульвар 60 лет Октября, дом № 4,6,8, а также в детском саду № 466 (с 09:00 до 16:00).