Нижегородская писательница стала лауреатом международной премии

Нижний Новгород, 18 января. Писательница из Нижнего Новгорода Елена Крюкова объявлена лауреатом престижной литературной премии имени Эрнеста Хемингуэя. Приз в категории «Проза-роман» литератор получила за произведение «Беллона».

Канадская литературная премия основана издательством «Litsvet» и специализированным журналом «Новый Свет» и проводится каждый год. Награда призвана поддержать русскоязычных авторов, в чьих романах показано желание к поиску новых художественных форм, расширению языковых границ.

Отмечается, что премия посвящена выдающемуся американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, который начинал свою карьеру в Северной Америке, работая журналистом издания «Toronto Star».

По словам организаторов, в этом году заявки были получены из России, Канады, Украины, США, Белоруссии и других стран.

Напомним, в декабре 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2019 году векового юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его памяти.

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