«Нижний Новгород» проиграл «Ле-Портелю» в Кубке Европы FIBA во Франции

Нижний Новгород, 18 января. Баскетбольная команда «Нижний Новгород» потерпела поражение от французского «Ле-Портеля» в рамках гостевого матча третьего тура второго группового этапа Кубка Европы Международной федерации баскетбола.

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» проиграли французскому клубу «Ле-Портель» со счетом 79:72. Встреча состоялась в среду, 17 января, во Франции (21:20, 26:19, 10:13, 22:20).

В турнирной таблице группы I «Нижний Новгород» расположился на третьем месте, одержав в трех матчах одну победу. В свою очередь, «Ле-Портель» находится на первом месте с тремя победами. Следующая игра состоится 24 января: «Нижний Новгород» встретится с финским клубом «Катайа».