Директор Нижегородского оперного театра ушла в отставку

Нижний Новгород, 17 января. Анна Ермаков, которая занимала должность директора Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, покинула пост. Об этом стало известно сегодня, 17 января.

Как стало известно, Анна Ермакова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

«Да, я приняла такое решение. Надо чувствовать биение времени, нужно давать дорогу молодым кадрам», — приводит «NN.RU» слова Анны Ермаковой.

Ее отставку принял министр культуры Нижегородской области Сергей Горин. Отмечает, что в театре Анна Ермакова будет занимать должность руководителя начальника отдела по связям с общественностью. На данный момент исполняющим обязанности директора является Владимир Быков.