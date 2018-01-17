Почти 300 зданий отремонтируют в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

Нижний Новгород, 17 января. Почти 300 фасадов зданий и жилых домов в Нижнем Новгороде будет отреставрировано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

По данным пресс-службы ремонту подлежат 252 многоквартирных дома и 19 объектов культурного наследия. На 19 зданиях установят фальш-фасады, еще 13 муниципальных зданий будут отремонтированы. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета. Все работы будут завершены до 15 мая.

В середине декабря президент России Владимир Путин, выступая на традиционной ежегодной большой пресс-конференции, заявил, что Россия обладает большим опытом организации крупных спортивных соревнований, поэтому чемпионат мира по футболу в РФ будет проведен на самом высоком уровне.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград и Екатеринбург.