Депутат Госдумы Панов избран главой Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 17 января. Депутат Государственной думы России Владимир Панов стал новым мэром Нижнего Новгорода. Об этом стало известно в среду, 17 января.

На пост главы Нижнего Новгорода претендовали два человека: Владимир Панов и глава администрации Шахунья Роман Кошелев. Их кандидатуры одобрила конкурсная комиссия 12 января, сообщает «New inform». В результате тайного голосования за Владимира Панова отдали 41 голос, два человека поддержали Романа Кошелева. Таким образом, Владимир Панов был избран мэром Нижнего Новгорода.

Напомним, что в октябре прошлого года депутаты регионального парламента приняли изменения в закон, согласно которым управлять Нижним Новгород будет один человек, а не два как раньше, когда полномочия были разделены между главой администрации и главой города.