Нижегородское «Торпедо» выиграло у «Северстали» по буллитам в матче КХЛ

Нижний Новгород, 17 января. Хоккейный клуб из Нижнего Новгорода «Торпедо» выиграл у «Северстали» по буллитам. Матч регулярного чемпионата КХЛ проходил на ледовой арене в Череповце во вторник, 16 января.

Нижегородское «Торпедо» одержало победу со счетом 4:3 ОТ. Стоит отметить, что «Северсталь» прервала серию из трех побед, сообщает «Чемпионат».

У «Северстали» отличились Александр Щербин, Павел Чернов и Александр Евсеенков. У нижегородской команды в основное время отметились Денис Баранцев, Владимир Галузин и Каспарс Даугавиньш. Победную шайбу в серии буллитов забросил Денис Паршин.

«Торпедо» набрало 84 очка и расположилось на седьмом месте турнирной таблицы КХЛ, у «Северстали» 76 очков, и она занимает 15 место.

Напомним, следующая встреча у «Северстали» пройдет дома, в Череповце, 18 января, их соперником будет ярославский «Локомотив». «Торпедо» вновь сыграет с череповецкой командой 20 января, но уже на своей арене.