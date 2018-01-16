Изморозь и гололед ожидаются на севере Нижегородской области

Нижний Новгород, 16 января. Сотрудники МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на севере Нижегородской области. По прогнозам синоптиков, ожидается гололед и изморозь.

По информации ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по северу Нижегородской области ожидаются сложно гололедно-изморозевое отложение.

По прогнозам синоптиков, с шести часов вечера 16 января до шести вечера 17 января ожидается облачность с прояснениями, в некоторых районах региона будет идти небольшой снег. Отмечается, что столбик термометра ночью будет показывать от минус 8 до минус 13, днем температура будет варьироваться от минус 6 до минус 11.