Глава Нижегородской области утвердил новую структуру правительства

Нижний Новгород, 15 января. Глава Нижегородской области подписал новую структура областного правительства и заявил о кадровых изменениях в министерстве здравоохранения и министерстве информационных технологий и связи.

Как сообщает пресс-служба правительства, Глава Нижегородской области Глеб Никитин подписал соответствующий документ в понедельник, 15 января, на оперативном совещании.



Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил о новой структуре, которая предполагает наличие вице-губернатора и семи заместителей. Также Никитин сообщил, что в министерстве здравоохранения и министерстве информационных технологий и связи ожидаются кадровые изменения и перестановки.