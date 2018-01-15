Нижегородский аэропорт «Стригино» увеличил пассажиропоток на четверть за 2017 год

Нижний Новгород, 15 января. Пассажиропоток в международном аэропорту «Стригино» в Нижнем Новгороде увеличился на 24% в прошедшем 2017 году.

Как сообщает пресс-служба «Стригино», общий пассажиропоток по итогам года увеличился и составил более 966 тысячи человек, что составляет рост в 24% по отношению к 2016 году. Отмечается, что международные перевозки удалось увеличить за счет восстановления пассажирских перевозок в туристические страны, прежде всего, в Турцию. Авиаперевозки внутри страны выросли на 5% до 717 тысяч пассажиров.



В 2017 году нижегородский аэропорт работал с 35 авиакомпаниями, которые выполняли рейсы в 47 направлениях. Одним из самых популярных рейсов стал Нижний Новгород — Москва, в столицу летали более 550 тысяч пассажиров, что на 18% больше, чем в 2016 году. Вторым по популярности среди пассажиров стала Анталья (153 тысяч человек).