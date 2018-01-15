Казанский БК «УНИКС» обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата Единой лиги ВТБ

Нижний Новгород, 15 января. Баскетболисты казанской команды «УНИКС» одержали победу над командой «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра состоялась в воскресенье, 14 января, в Нижнем Новгороде. Казанский баскетбольный клуб выиграл хозяев площадки со счетом 91:89. В составе победителей отличились Морис Ндур, у него в активе 30 очков. У хозяев результативными стали Джейкоб Одум и Стеван Еловац (22 и 20 очков соответственно).

Следующая игра команды «УНИКС» запланирована на 21 января, она пройдет на выезде против рижского клуба ВЭФ. В свою очередь, «Нижний Новгород» сыграет с московским ЦСКА.