Сахар и гречка резко подешевели в Нижегородской области

Нижний Новгород, 14 января. Продукты питания в Нижнем Новгороде подешевели за прошедший год. Уровень инфляции на потребительском рынке составил 3,1%.

В соответствии с данными статистики Нижегородстата, в период с 9 января по 25 декабря 2017 года продукты питания подешевели, а именно, снизились цены на сахар, гречу, куриные яйца, мясо птицы. Отмечается, что цена на сахар в среднем снизилась на 28%. В настоящее время килограмм сахара стоит 31 рубль. Гречневая крупа подешевела на 35% до 48,5 рубля за килограмм, мясо птицы - на 12%, на подсолнечное масло - на 7%, на белокочанную капусту - на 6%. Также цена на муку, чай, соль, макароны, лук репчатый снизилась на 1-2%. В Нижегородстате отметили: