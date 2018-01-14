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Нижегородская область продолжает развитие сотрудничества с инвесторами
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    Нижегородская область продолжает развитие сотрудничества с инвесторами

    14:28  14 Января 2018  /обновлено: 14:28  14 Января 2018
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    Нижегородская область продолжает развитие сотрудничества с инвесторами

    Нижний Новгород, 14 января. Круглосуточная телефонная линия поддержки инвесторов продолжает работать в Нижнем Новгороде, за первую рабочую неделю в 2018 году поступило 20 звонков.

    Как сообщают в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, около 20 инвесторов позвонили на круглосуточную линию поддержки инвесторов в течение первой рабочей недели нового года. Одними из самых важных вопросов стали выбор территорий под строительство и получение на него разрешения.

    Нижегородская область продолжает развитие сотрудничества с инвесторами

    На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора региона Глеб Никитин сообщил о необходимости привлечения инвесторов, так как область получила широкую известность на мировом рынке благодаря новгородским купцам. Он отметил:

    «Считаю, что очень важно в максимальной степени убрать все ограничения, все барьеры для тех предпринимателей, которые уже работают в Новгородской области, дать им возможность построить малый, средний, а там, может быть, и крупный бизнес».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нижний новгород #никитин #инвестор #инвестиции
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