Нижегородская область продолжает развитие сотрудничества с инвесторами

Нижний Новгород, 14 января. Круглосуточная телефонная линия поддержки инвесторов продолжает работать в Нижнем Новгороде, за первую рабочую неделю в 2018 году поступило 20 звонков.

Как сообщают в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, около 20 инвесторов позвонили на круглосуточную линию поддержки инвесторов в течение первой рабочей недели нового года. Одними из самых важных вопросов стали выбор территорий под строительство и получение на него разрешения.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора региона Глеб Никитин сообщил о необходимости привлечения инвесторов, так как область получила широкую известность на мировом рынке благодаря новгородским купцам. Он отметил: