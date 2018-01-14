Праздничный лыжный заезд пройдет в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 14 января. Лыжный заезд в праздничных костюмах состоится сегодня в Нижнем Новгороде.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, любое желающий может принять участие в праздничном лыжном заезде, который состоится в воскресенье, 14 января, около 12:00 часов дня по московскому времени в Автозаводском районе. На лыжниках должен быть новогодний костюм — это является обязательным условием участия в заезде.

Сообщается, что регистрация начнется в 11:00 часов утра на катке «Катушка» в Автозаводском парке культуры и отдыха. Массовый старт запланирован на 12 часов дня.