Жителей Нижнего Новгорода приглашают на арт-фестиваль художников и студенчества

Нижний Новгород, 13 января. Арт-фестиваль при участии студенчества и художников пройдет в ДК «Полиграф» в Нижнем Новгороде в воскресенье, 14 января.

Жители Нижнего Новгорода и области смогут посмотреть работы художников города бесплатно, сообщают новостные региональные источники. Организаторы фестиваля предлагают всем желающим попробовать себя в роли творца и создать свое произведение искусства из подручных средств.

Стоит отметить, что в рамках арт-фестиваля пройдут выставка работ художников и студентов, мастер-классы, скетч-баттл. Также гостей мероприятия ожидают концертная программа и создание арт-объекта, после чего с помощью зрительского голосования будет выбрана лучшая работа. Фестиваль начнется в 16.00 в воскресенье, 14 января. Желающим посетить выставку и принять участие в арт-фестивале необходимо зарегистрироваться.